Pallavolo | Scanzo all’assalto delle Final Four nazionali di Coppa Italia Serie B

(Di giovedì 28 marzo 2024) A vent’anni esatti di distanza dalla vittoria del 2004, 3-2 su Corigliano a Roseto degli Abruzzi,punta il bis. La squadra diB maschile diè attesa da un weekend in cui sognare è lecito: a Campobasso tra venerdì e sabato si giocano lediB. E i bergamaschi ci arrivano come indiscussi protagonisti. In vetta al gruppo B, con sole due sconfitte in stagione sulle spalle, la squadra di coach Fabbri nel percorso ha battuto Monselice e Sant’Anna Torino, rispettivamente prime della classe dei gironi A e C. Mica poco. Ora se la dovrà vedere anche un’altra capolista, il Volley Arno, che guida il gruppo F. “Siamo orgogliosi d’aver centrato la...