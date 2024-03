Palermo | a Pisa potrebbe già decidersi la stagione dei rosanero | la mossa di Corini

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Entrambe le squadre si giocano l’accesso ai playoff, anche se per i siciliani è ormai una formalità. Pisa vs ... (sport.periodicodaily)

Ultimo giorno di riposo per il Pisa , prima della ripresa dei lavori sui campi di San Piero a Grado in vista della sfida di lunedì prossimo (calcio d’inizio alle 15.30) contro il Palermo. La sfida ... (lanazione)

Cremonese-Palermo e Feralpisalò-Ascoli sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici No, sicuramente la ... (ilveggente)