(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 mar. (askanews) – Inarrestabili e travolgenti come pochi, iannunciano la pubblicazione diloro più recente hit “Ma nonla” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records), certificata disco d’oro con oltre 15 milioni di stream e tra le canzoni più di successo del momento e più utilizzate su TikTok, piattaforma su cui il gruppo sta spopolando oltre ogni aspettativa, con il coinvolgimento di alcuni tra i più apprezzati talenti del clubbing made in Italy, un gruppo di dj e producer che si diversifica tra generi musicali e spazia da nomi riconosciuti a livello internazionali a nuove promesse dell’underground. Fuori venerdì 29 marzo idi Populous, GIMA, Ckrono e Lorenzo BITW, mentre ...

I Ricchi e Poveri come Annalisa. Se la cantante di 'Sinceramente' sta creando una grande attesa sui social network in vista dell'uscita del remix del brano firmato nientemeno che da Bob Sinclair, ... (quotidiano)

Otto remix della hit "Ma non tutta la vita" dei Ricchi e Poveri - Milano, 28 mar. (askanews) - Inarrestabili e travolgenti come pochi, i Ricchi e Poveri annunciano la pubblicazione di Otto remix della loro ...spettacoli.tiscali

Annalisa madrina del Roma Pride: ecco il remix di ‘Sinceramente’ con Bob Sinclar - La regina del pop internazionale è pronta a ripartire in tour: il primo nei palazzetti e poi i concerti dell’estate ...quotidiano

Ricchi e Poveri inarrestabili: in uscita Otto remix di 'Ma non tutta la vita' - MILANO - Inarrestabili e travolgenti come pochi, i Ricchi e Poveri annunciano la pubblicazione di Otto remix della loro più recente hit “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza Caros ...giornaledipuglia