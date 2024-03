Oroscopo Branko Giovedì 28 Marzo 2024 | Bilancia pensieroso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’diper oggi,28Ariete Caro Ariete, in questo periodo ti sentirai più leggero, spensierato e allegro. Il brutto periodo è alle spalle e vuoi rimetterti in gioco! Toro Amici del Toro, nelle prossime ore siate prudenti nei rapporti con gli altri, non potete permettervi discussioni, polemiche o confronti diretti. Gemelli Cari amici dei Gemelli, le stelle vi invitano a fermarvi per studiare un metodo efficace da adottare nel lavoro. Dovreste cominciare a fare piani in vista di giugno. Cancro Cari Cancro, cielo buono per il vostro segno: l’ideale sarebbe organizzare una gita, un viaggio o un po’ di giorni di svago insieme a persone piacevoli. Leone Amici del Leone, oggi la Luna in quadratura potrebbe provocare qualche sgradevole disturbo, nervosismo, ansia o ...