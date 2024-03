Oratorio della Brianza ospita festa per la fine del Ramadan Polemica della Lega

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo le polemiche sulla chiusurascuola di Pioltello (Milano) in occasioneper ladel, insi apre un nuovo fronte. A Renate, nellalecchese, l’associazione La pace ha deciso di organizzare per la prima volta una serata aperta di condivisione per ladel digiunoto al. L’appuntamento è fissato nell’del paese il 5 aprile. L’iniziativa non è passata inosservata e ha già suscitato la sollevazionein Consiglio regionale che la definisce una scelta “inopportuna”.