One UI 6 1 | al Samsung Galaxy S23 manca questa funzione dell’S24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il colosso di Seul ha appena rilasciato la One UI 6.1, la stessa versione della One UI offerta dalla serieS24, su molti smartphone e tablet di fascia alta. Come potete immaginare, anche i dispositivi della serieS23 sono nell’elenco. Tuttavia, c’è un problema, anche se non troppo rilevante: la One UI 6.1 non offre una funzionalità sulla linea di smartphoneS23 che assicura sui dispositivi della serieS24, ovvero l’opzione Photo Ambient Wallpaper. Photo Ambient Wallpaper offre varie animazioni sulla schermata di blocco e sulla schermata iniziale in base al tempo ed all’ora. Ad esempio, se fuori nevica, lamostrerà la neve in primo piano sullo sfondo. ...