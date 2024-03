Omicidio a Cesano Boscone | Antonio Iannetti e le coltellate allo zio | “L’avevo accolto in casa | lui ha tradito la mia fiducia”

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Milano) – Durante l'interrogatorio nel carcere di San Vittore ha parlato di rancori maturati nel corso del tempo con lo zio, che accusava di aver “la” allacciando una relazione con la sua ex fidanzata, dopo che il nipote aveva accettato di ospitarlo ine aiutarlo in un periodo di difficoltà dovute alla separazione., il 28enne che ha ucciso alo zio a, ha risposto alle domande del gip di Milano Tommaso Perna, fornendo le sue spiegazioni sui motivi alla base del gesto. Con la vittima, il 41enne Roberto Parisi, c’erano anche rapporti lavorativi, con attività da “tuttofare” nel Milanese. La causa scatenante dei rancori sarebbe quindi, a suo ...

