Olimpia Milano | a Kaunas una trasferta da incubo Non bastano i 19 punti di Mirotic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Lituania) - La storia si ripete ancora una volta, l'è troppo tenera inin questa stagione per riuscire a costruire qualcosa di importante. I biancorossi incassano la 13esima sconfitta in 16 viaggi lontano daperdendo questa volta aper 87-73. Non basta un primo tempo attento e solido, chiuso in vantaggio, per l'Armani che nel secondo tempo si scioglie in difesa incassando penetrazioni al ferro ogni volta che i lituani attacco e in attacco non trovano alternative alle perle diquando la difesa dello Zalgiris sale di tono (per i lituani 7 vittorie casalinghe su 8 nel 2024). Il montenegrino è l'unico continuo all'interno della partita milanese (7/9 da 2 e 7 rimbalzi), mentre per l'ennesima volta, quando c'è una ...