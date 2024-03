Nuovo scivolone di Toninelli | Uova di Pasqua troppo care | colpa di Meloni Ma dimentica la crisi del cacao

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Quanti genitori si possono permettere di portare a casa un uovo di, quando magari hanno due o tre figli, e devi spendere 60 euro per tre? Ma non ditelo alla, perché secondo lei va tutto bene e i prezzi sono in calo. In Italia una famiglia media non può neanche festeggiare la». Insomma, l'ha fatto di. Dopo il grido di dolore al supermercato contro il caro spesa e i prezzi "stellari" del tonno in scatola, dopo aver rincarato la dose dichiarando proprio al Gambero Rosso che per lui l'acquisto "etico" è quello dei prodotti in offerta e non ha niente a che vedere con considerazioni su filiera e sostenibilità e, ancora, dopo aver scalato vertiginosamente la classifica dei più insultati - e visualizzati - sul web e sulla rubrica on line il cui nome, Contro Informazione, ...