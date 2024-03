Nuovo codice della strada | ok della Camera | patente | autovelox e alcolock Cosa cambia

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di giovedì 28 marzo 2024) I 163 voti favorevoli dei deputati hanno dato il via liberaal, che ora affronta l’ultimo step: il voto definitivo al Senato. Se anche qui passerà senza modifiche, le novità entreranno in vigore molto presto, prima delle vacanze estive.Tolleranza zero su chi guida in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, la cui sanzione scatterà subito, mentre fino ad oggi era necessario provare, oltre che la presenzasostanza nel sangue, anche lo stato di alterazione psico-fisica. Inoltre, chi guida col telefonino in mano rischia fino a 1.000 euro e la sospensionese recidivo.Ricordiamo che il ...