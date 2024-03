(Adnkronos) – Come ogni anno, Apple si appresta a lanciare la collezione primaverile di accessori per i suoi device, con nuove colorazioni per le custodie di iPhone e iPad , nuovi cinturini Apple ... (seriea24)

Nuovi iPad Pro Oled e iPad Air da 12.9 pollici, ecco come saranno - Si prevede anche un aggiornamento della Magic Keyboard, che includerà un trackpad di dimensioni maggiori, per un'esperienza d'uso ancora più confortevole e produttiva ...adnkronos

Gli iPad Pro 2024 come le rose, per Gurman fioriranno a maggio - Nell’uovo di Pasqua non ci saranno gli iPad 2024 come si ipotizzava. Ma non saranno neppure uno scherzo d’aprile, come pensava qualcuno. Più probabilmente fioriranno a maggio, come le rose. A fissare, ...macitynet

Il lancio dell’iPhone pieghevole è stato nuovamente posticipato - Secondo Alpha Biz, infatti, i dirigenti di Apple hanno modificato il piano di lancio per l’iPhone pieghevole dal quarto trimestre del 2026 al primo trimestre del 2027 a seguito di problemi legati all’ ...ispazio