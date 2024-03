Non mi rimangio nulla Altri grossi guai? La rivelazione di Emiliano a Striscia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Micheleconferma tutto anche ala Notizia. Il governatore dopo smentite e goffe retromarce e diverse versioni sulla presunta presenza di Antonio Decaro a casa della sorella di un boss adesso anche ai microfoni del tg satirico del Biscione di fatto ina ancora il sindaco di Bari: "Non miniente. I miei ricordi sono abbastanza nitidi, ma se una persona mi dice che non c'era ne devo prendere atto e constatare che può darsi che ricordi male io", ha dichiaratoall'inviato di. "Il Tapiro è comunque meritato, potevo raccontarla meglio", conclude il governatore della Puglia, arrivato al terzo Tapiro in carriera. Parole che di fatto sottolineano ancora di più il pasticcio consumato in piazza. Quella piazza che avrebbe dovuto rilanciare l'immagine ...