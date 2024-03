Negati i domiciliari a Ilaria Salis | in aula ancora incatenata

(Di giovedì 28 marzo 2024) È comparsa in, di nuovo in manette, con i ceppi alle caviglie, e legata a una guardia attraverso una catena., l’attivista 39enne di Monza, detenuta da 13 mesi a Budapest con l’accusa di avere aggredito due militanti di estrema destra, non potrà lasciare il carcere. Il giudice, Jozsef Sòs, ha rifiutato la misura alternativa, ovvero gli arresti. Per problemi tecnici, l’udienza si è allungata e il giudice ha deciso di non ascoltare una delle vittime e i due testimoni. Dunque ha parlato soltanto. Poi la decisione: “resta in cella”. La prossima udienza è stata fissata al 24 maggio. Le sue condizioni detentive sono state descritte come “disumane”, con topi, scarafaggi e cimici dei letti in cella, l’assenza di assistenza medica, di carta igienica, saponi, prodotti per ...

