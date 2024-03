Negati i domiciliari a Ilaria Salis | il padre Roberto | “Ennesima prova di forza di Orban | se ne infischia delle direttive europee”

(Di giovedì 28 marzo 2024) La decisione di respingere iperè stata “l’didel governo“. Lo ha dettodi, in carcere da oltre un anno in Ungheria. “Mi pare palese – ha aggiunto– che ci sia una posizione del governo ungherese dirsenee questo leva anche un po’ il velo sulle responsabilità del governo italiano” dato che “il governo ungherese ha deciso di perpetrare questo atteggiamento inaccettabile per uno Stato che appartiene all’Unione europea”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

