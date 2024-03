Napoli | si allontana da una casa di riposo e vaga in superstrada tra le auto che sfrecciano | 80enne salvato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Una persona sta passeggiando sull’Asse Mediano, è spaesato”. Tante persone hanno segnalato alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania nel Napoletano, la presenza di una persona lungo la carreggiata dellache è una strada statale. L’uomo, un, stava camminando spaesato sulla corsia di sorpasso, in senso opposto alleche sfrecciavano. Sul posto si sono precipitati i, che hanno subito messo in salvo l’anziano, visibilmente disorientato, tra il vento, la pioggia e le. L’uomo, undel posto, si erato poco prima da unadi, affidato ai medici del 118 ora fortunatamente sta bene. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.