Napoli-Atalanta | Kvara in dubbio | Calzona sorprende tutti sul piano B

(Di giovedì 28 marzo 2024)è sempre più vicina: da valutare le condizioni fisiche die ilB di mister. La trentesima giornata di campionato si aprirà sabato alle 12:30 con la sfida in programma allo stadio Diego Armando Maradona contro l’. Un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Il club partenopeo ha bisogno di partecipare alla massima competizione europea, approfittando di un quinto posto sempre più a tinte Champions. Il Bologna sta andando troppo forte e di conseguenza poter pensare di svolgere una clamorosa rimonta nelle ultime nove gare a disposizione disembrerebbe pura utopia. Contro la Dea c’è bisogno che venga messa in scena una prestazione convincente e soprattutto positiva sul ...

Probabili formazioni Napoli-Atalanta – Nella giornata di sabato 30 marzo 2024, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona la sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A. La ... (terzotemponapoli)

Napoli, Kvaratskhelia balla sul dolore: oggi la verità sull’infortunio - Napoli - Kvara ha festeggiato ... non vuole saltare la partita con l’Atalanta. Per niente: saltare è un verbo che coniuga solo quando festeggia. O se balla la Kvara-dance. Kvaratskhelia, oggi i ...corrieredellosport

Il Gazzettino: "Juan Jesus: 'Il calcio non mi ha tutelato. Che amarezza'" - Il difensore dell'Inter non è stato squalificato dal giudice sportivo per la frase pronunciata ai danni del centrale del Napoli nel corso del match che si è giocato a San Siro prima della pausa per le ...torinogranata

Savoldi: “Osimhen e Lookman super: Napoli-Atalanta dipende da loro” - Napoli - Gianluca Savoldi, 48 anni, non vota per la difesa a tre di Gasperini e neanche per la linea a quattro di Calzona. «Quest’anno ho giocato sia con il 3-4-3, sia con il 4-2-3-1». Allena la Prima ...corrieredellosport