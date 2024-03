(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Ilnacque dalle ultime volontà di Herbert Percy, architetto, studioso, collezionista d’arte, intellettuale dai molteplici interessi, ed è costituito da una ricca raccolta di pitture, sculture, ceramiche, mobili, arredi, suppellettili domestiche che narranoe ledel Rinascimento fiorentino. La ricca raccolta è stata da lui lasciata allo Stato italiano insieme al palazzo in cui è conservata: un esempio unico disignorilee oggi totalmente accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. Per conoscere meglio questoe le importanti iniziative che promuove abbiamo intervistato la dottoressa Elisabetta Nardinocchi, direttrice di questo scrigno di ...

Museo Horne: una dimora racconta l’arte e le tradizioni della Firenze rinascimentale - “Tante le iniziative con un’attenzione a tutti i pubblici” per Elisabetta Nardinocchi direttrice del Museo Horne, gioiello d’arte nel cuore di Firenze per volontà di un appassionato studioso inglese c ...lanazione

Le case Museo, gioielli donati alla collettività - Tra XIX e XX secolo, Firenze ha ereditato residenze e collezioni private da collezionisti e antiquari, offrendo un viaggio nel tempo unico. Musei come Stibbert, Davanzati e Palazzo Corsi custodiscono ...lanazione