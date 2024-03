Muschio Selvaggio torna a Luis Sal | il podcast riparte senza Fedez ma con un nuovo conduttore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 marzo 2024 –l’aveva annunciato: l’ultima puntata dicondotta da lui e Mr. Marra è andata in onda tre giorni fa dopodiché entrambi si sarebbe “levati dai c*******”, perché ilè diSal. O anzi no, aveva ritrattato nelle stories il rapper di Rozzano. In realtà si, dato che da oggi il format d’intervisteproprio sotto la conduzione di Sal. Ma mettiamo ordine. L’ultima puntata condotta daè alle prese con la fine del matrimonio tra lui e Chiara Ferragni e a parte i commenti al veleno e qualche sfuriata di troppo durante la festa di compleanno della figlia Vittoria, il rapper non manifesta troppo dispiacere per la separazione e oggi ha comunicato ai follower di essersi concesso una ...