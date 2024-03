Msi | La Russa | ‘con Almirante destra sociale | voleva partito protagonista democrazia italiana’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Dal Movimentoitaliano a Fiuggi come è cambiata in questi anni laitaliana? “Più che cambiata si è evoluta, io credo che c’è un filo preciso e per capirlo basta tornare al 1970. O se volete al sessantanove quando, dopo Michelini arriva alla guida del Msi, che era il capo della sinistra del Movimentoitaliano, ma che al contrario, capisce che la evoluzione della delva nella direzione di identificarsi con unae difatti i due congressi che ci saranno a poca distanza dalla sua elezione al segretario nazionale, aprono uno scenario che poi porta a Fratelli d’Italia, perché noi stiamo trascurando il tentativo che ci fu in quegli anni -e Altero era un- di aprire ...