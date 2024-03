Mps contendibile | ma Borsa tiepida Dal risiko allo stand alone | gli scenari

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo la recente vendita di una parte delle azioni di Mps da parte del Tesoro, il mercato si interroga sul futuro della più antica istituzione bancaria al mondo e sulle strategie del suo principale azionista. È certo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane presente nel capitale della banca senese (che ha subito una perdita del 1,34% in), ma con una quota ora inferiore al 33%, il che rende la banca più aperta a possibili cambiamenti. Con una vendita improvvisa avvenuta martedì sera, il Governo ha ceduto il 12,5% delle azioni (a un prezzo di 4,150 euro per azione) per raccogliere 650 milioni di euro, riducendo così la sua quota dal 39,23% al 26,73%, sotto la soglia di controllo dell'assemblea straordinaria. Questo è quanto riportato dal Sole 24 Ore. Segui su affaritaliani.it