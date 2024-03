(Di giovedì 28 marzo 2024) A pochi mesi dall`esonero dalla Roma, Josèpotrebbere ad allenare in. Secondo i, un approdo dello Special One...

A pochi mesi dall’esonero dalla Roma, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Italia . Secondo i bookmaker , un approdo dello Special One sulla panchina del Napoli , per la terza esperienza in ... (ildenaro)

Josè Mourinho potrebbe torna re, per la terza volta in carriera, ad allenare una squadra di Serie A. A pochi mesi dall’esonero dalla panchina della Roma, infatti, i bookmaker guardano con interessa ... (calcioweb.eu)

IMPALLOMENI A RFV, Aquilani Nel calcio di oggi l'esperienza non è tutto - "Non è facile capire quale sarà il futuro di Daniele De Rossi". A parlare della panchina della Fiorentina e non solo è Stefano Impallomeni, in diretta a ...firenzeviola

Mourinho torna in Italia I bookmaker quotano il Napoli come prossima squadra - I bookmaker sganciano la bomba: Mourinho è il favorito per diventare il prossimo allenatore del Napoli la prossima stagione.siamolaroma

“Venduta al calcio scommesse”: Roma, a distanza di anni l’assurda verità | Uno squarcio nel cuore di tutti i tifosi - I tifosi giallorossi sognano in grande dopo l'avvento in panchina di De Rossi: un brutto ricordo da cancellare torna d'attualità.ilgiornaledellosport