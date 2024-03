Morto Egidio Campari | per 26 anni guida di Fcr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024) Reggio Emilia, 28 marzo 2023 – E’a 75, dopo appena tre dalla meritata pensione,, il padre dei farmacisiti reggiani che dal 1976 fino al 2021 aveva curato il benessere delle persone, sempre con uno sguardo rivolto alla salute pubblica. Per 26direttore delle Farmacie comunali riunite,era stato celebrato ai tempi del suo pensionamento e ora, nuovamente, con la sua morte. La camera ardente sarà allestita nella sala riunioni della sede di Fcr in via Doberdò a Reggio, che aprirà alle visite domani (venerdì) dalle 8,30 alle 19 con orario continuato. Sabato alle 11 il funerale in Duomo, proprio di fronte alla sede centrale di Fcr dove a lungolavorò. Il corteo funebre partirà alle 10,20 da via Doberdò. Il ricordo dell’Ausl ...