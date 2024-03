Mondiali di Curling Maschile | l’Italia in gara in Svizzera | il 30 aprile l’esordio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Schaffhausen, 27 marzo 2024 – Dopo lo storico quarto posto delfemminile diaiin Canada (leggi qui), prende il via sabato 30la rassegna iridatacon la Nazionale tricolore attesa protagonista. Teatro dei Campionatisarà la IWC Arena di Schaffhausen, in, per una competizione che proseguirà fino al 7: una sede inedita per questa manifestazione nata nel 1959 e che, come da tradizione, riunirà le 13 migliori nazioni della scena internazionale. Queste le squadre presenti: Canada, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia,e Stati Uniti. Questi invece gli Azzurri convocati dallo staff tecnico ...

