Situazione particolarmente critica in India, tra i “puliti” due Paesi europei solo 7 Paesi al mondo rispettano i limiti di Pm2.5 fissati dall’Oms (Organizzazione mondiale della sanità). Anche se, in ... (sbircialanotizia)

Mo: Oms, 'solo 10 ospedali sono parzialmente operativi a Gaza' - Gaza, 28 mar. (Adnkronos) - Soltanto 10 ospedali su 36 rimangono operativi nella Striscia di Gaza, dopo che martedì l’ospedale al-Amal di Khan Younis ha cessato di funzionare. Lo afferma l’Organizzazi ...affaritaliani

Cyberbullismo, l'ultimo report Oms Europa - In Europa, dove i casi sono in aumento, circa un adolescente su sei, in età scolare, ha subito cyberbullismo, il bullismo che si realizza in un contesto di relazione virtuale attraverso il diffuso e g ...nurse24

Qualità dell’aria, solo 7 Paesi al mondo rispettano i limiti dell’Oms sul Pm2.5 - solo sette Paesi al mondo rispettano i limiti di Pm2.5 fissati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Anche se, in generale, l’aria risulta più pulita rispetto al secolo scorso, questi dati sottol ...ecodallecitta