Milan | Tonali ancora guai con le scommesse Kjaer recupera? Conte e Zirkzee…

Nuova bufera su Sandro Tonali . l’ex centrocampista del Milan rischia una lunga squalifica. Sono in corso le indagini per accertare meglio l’accaduto. Ancora guai per Sandro Tonali . Il calciatore ... (cityrumors)

Sandro Tonali di nuovo nel caos: accusato di aver scommesso 50 volte in UK - TUTTOmercatoWEB.com I guai per Sandro Tonali non sono ancora finiti. L'ex calciatore del Milan, che sta scontando una squalifica di dieci mesi più 8 di pene accessorie… Leggi ...informazione

Sandro Tonali: accuse di scommesse anche in Inghilterra - Sandro Tonali: nuove accuse riguardo scommesse illegali anche dalla federazione inglese. Il comunicato del Newcastle Quanto dichiarato dalla federazione inglese: “Sandro Tonali è stato accusato di cat ...100x100napoli

Sandro Tonali deferito in Inghilterra per 50 scommesse sul calcio dopo l'arrivo al Newcastle: cosa rischia - Sandro Tonali è stato deferito dalla FA per 50 scommesse sul calcio effettuate in Inghilterra mentre era già un giocatore del Newcastle ...notizie.virgilio