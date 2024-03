Milan | Pulisic | “Pioli ha mantenuto le promesse | lotteremo per l’Europa League”

Christian Pulisic , attaccante esterno del Milan , ha parlato della sua esperienza in rossonero in un’intervista Christian Pulisic , attaccante del Milan , è stato intervistato da Fox Sports dove ha ... (calcionews24)

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro la Fiorentina di Italiano. Le ultime sugli allenamenti rossoneri Il Milan è in un momento topico della stagione con la corsa al secondo posto in ... (calcionews24)