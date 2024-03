Milan | il dopo-Giroud è ora | tutti votano Zirkzee Da Sesko a Gyokeres | i nomi in lista|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 28 marzo 2024) 2024-03-28 00:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’addio diè un colpo al cuore del tifosoista che ha saputo amare Olivier come si ama uno di famiglia. Ma la scelta del francese di andare a giocare in MLS con i Los Angeles Fc era nell’aria da tempo e va rispettata. Ilha già iniziato da mesi le grandi operazioni che porteranno all’arrivo di un nuovo numero 9 sul quale costruire presente e futuro. Un nome su. Moncada e D’Ottavio ci stanno lavorando da mesi, Ibrahimovic ha già benedetto il suo eventuale acquisto. L’idea sarebbe quella di inserire uno o più contropartite (Colombo in primis) più i 10 milioni del riscatto di Saelemaekers. La concorrenza è ampia ma dalle parti di via Aldo Rossi c’è la convinzione di poter arrivare fino in fondo. LE OPZIONI – ...