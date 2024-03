Milan | Giroud verso Los Angeles Ma vuole lasciare con il botto

2024-03-28 00:00:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: L’addio di Giroud è un colpo al cuore del tifoso Milan ista che ha saputo amare Olivier come si ama uno di famiglia. Ma la scelta del ... (justcalcio)

Calciomercato Milan, la dirigenza è in cerca di un attaccante per far fronte alla partenza di Giroud: Gerry Cardinale ha aumentato il budget Che il Milan abbia bisogno di un centravanti ormai è ... (dailymilan)