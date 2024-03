Milan Femminile | Ijeh | “Con mister Corti mi trovo bene E le compagne…”

(Di giovedì 28 marzo 2024) Evelyn, calciatrice del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua stagione in maglia rossonera

Milan: spunta un nuovo nome per il vice Theo Hernandez - Il Milan è sempre alla ricerca di un terzino in grado di fungere da vice Theo Hernandez e di rinforzare la corsia mancina della squadra rossonera. L’ultimo nome finito sul taccuino di Moncada è quello ...sportal

Milan, contatti in corso per Zirkzee: il piano per arrivarci - Visualizzazioni: 1 Milan, ci arrivano altre notizie in merito al forte interessamento rossonero per l’attaccante olandese. Vediamo qui di seguito in dettaglio quali potrebbero essere le prossime mosse ...calciostyle

Allenamento-Milan, le ULTIME da Milanello - Visualizzazioni: 6 Il Milan ha completato l’allenamento in vista della trasferta a Firenze, dove affronterà la Fiorentina sabato sera all’Artemio Franchi alle 20:45. Nella sessione odierna, Ismael Ben ...calciostyle