Milan | capitan Calabria assicura | “Seconda stella Inter nel derby? Non accadrà”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “È ancora presto per parlare didell’nel, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non. Noi volevamo vincere lo scudetto, ma bisogna essere onesti: l’ha fatto un campionato pazzesco, fuori dal comune. Noi stiamo facendo un gran campionato, viaggiamo allo stesso ritmo dell’anno dello scudetto. L’obiettivo era fare il meglio possibile”. “. Lo ha detto Davideo del, in un’vista alla Radio Serie A con RDS, in relazione alla possibilità che l’vinca il suo ventesimo scudetto proprio contro i rossoneri e più in generale del campionato che sta volgendo al termine.parla anche dello ...