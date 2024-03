Milan | Calabria | “Primi mesi difficili | genitori e amici mi hanno supportato”

“È ancora presto per parlare di seconda stella dell’ Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà. Noi volevamo vincere lo scudetto, ma bisogna ... (sportface)

Pellegatti: “Perderemo due leder, potrebbe sostituirli forse Adli, il 27 maggio il Milan potrebbe non avere attaccanti” - Il giornalista Carlo Pellegatti ha detto la sua sulla probabile partenza di Giroud e Kjaer. Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua sull’addio di Giroud ma non solo: “Aggiungiamo anche Kjae ...notiziemilan

Calabria racconta la sua passione per il Milan: il racconto emoziona i tifosi - Calabria ha raccontato tutta la sua passione per il Milan. Tifosi emozionati dalle sue parole, dichiarazioni da brividi. Si avvicina il ritorno in campo per il Milan, che nella giornata di sabato ...spaziomilan

Calabria “Volevamo scudetto ma Inter pazzesca, spero Milan a vita” - 3 minuti per la lettura MilanO (ITALPRESS) – “Noi volevamo vincere lo scudetto, ma bisogna essere onesti: l’Inter ha fatto un campionato pazzesco, fuori dal comune. Noi stiamo facendo un gran campiona ...quotidianodelsud