Milan | attacco sfavillante | rossoneri a un passo da un record storico

(Di giovedì 28 marzo 2024) 'Tuttosport' in edicola questa mattina parla dei giocatori in doppia cifra stagionale del. Ivanno alla ricerca del

Mercato Milan, Moretto fa il punto: «Zirkzee Unico nome su cui si lavora. I rossoneri punteranno a un centrale e non solo» - "I tifosi, in questo periodo, sognano, proprio come accade in estate. Circolano nomi, famosi e meno famosi, si ragiona su possibili acquisti, si disegnano le… Leggi ...informazione

David Milan, il canadese è il profilo giusto: servirà questa CIFRA ma c’è questo grande problema - David Milan, il canadese è il profilo giusto: servirà questa CIFRA ma c’è questo grande problema. Le ultime sull’obiettivo di mercato Jonathan David è tra i tanti nomi sondati dal calciomercato Milan ...milannews24

Gazzetta, il Milan punta “l’altro” Thuram: 40 milioni la richiesta del Nizza - Il Milan punta a rinforzare, oltre all’attacco, anche il centrocampo. Sul taccuino ci sarebbe il nome di Thuram del Nizza. Richiesta di 40 milioni. Il Milan avrà nel prossimo mercato la priorità di ri ...calcioblog