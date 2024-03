“Mi hanno derisa” | le lacrime di Francesca per il body shaming in palestra diventano virali sui social | VIDEO

(Di giovedì 28 marzo 2024)e ilsubito inÈ diventato virale suilo sfogo di, una ragazza che, in, ha raccontato di aver subitomentre si trovava in. “Non voglio mai metter più il piede in quella” afferma la ragazza all’inizio del. “Stavo sul tapis – spiega – e a un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Sotto avevo un completino, quindi mi sono tolta la t-shirt. Ho continuato a correre. A un certo punto mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me perché a parte che non c’era tanta gente…”. Sono ...

