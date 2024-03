Mettete dei fiori nei vostri bocconi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le infiorescenze commestibili sono una cinquantina. Molti pensano che servano ad abbellire i piatti, ma non è così. Ecco come i grandi chef li utilizzano per il loro sapore, le proprietà nutritive e, talvolta, persino curative. Riso cosparso con finissima polvere ricavata dal rizoma di giaggiolo turchino; garofani bianchi, rosa, rosso porpora passati nel rosolio freddo e serviti allo spiedo. Rose rosse vellutate, dette «diaboliche», spampanate e fritte in olio bollente, come si fa per i carciofi alla giudia; zuppa zoologica in brodo caldo alla rosa; polibibita con liquore Campari, anice, essenza di rosa bianca. Sono solo alcuni piatti floreali della cucina futurista, applauditi da Marinetti, Farfa, Depero, Prampolini, Fillìa e altri artisti in eccentrici banchetti consegnati alla storia (si eseguivano partiture rumoristiche e i commensali venivano aspersi di profumi per stimolare ...