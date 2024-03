(Di giovedì 28 marzo 2024) La Spezia, 28 marzo 2024 – Arpal conferma la chiusura dell'gialla inper piogge diffuse e temporali tra le 15 e le 18 a seconda delle aree e dei bacini indicati ieri. Si mantiene alle 18 l'gialla sui bacini grandi del levante per ilalla foce delin provinciaSpezia, prevista per le prime ore del pomeriggio. In mattinata le piogge, abbondanti soprattutto sul centro-levante (32.4 mm/1h e 82.2 mm/12h a Bargone, nel comune di Casarza Ligure), hanno portato il Vara a Nasceto a lambire la seconda soglia di guardia, mentre il primo livello è stato superato anche a Brugnato. Molto intense le raffiche di vento, con valori prossimi ai 200 km/h sui crinali più esposti come Casoni di Suvero e superiori ...

strade inondate e frane hanno tenuto impegnati per ore i vigili del fuoco in diverse zone della Ligura dove l' Allerta meteo proseguirà fino a sera (notizie.virgilio)

Un ondata di Maltempo si sta abbattendo sull'Italia, creado disagi in particolare in Liguria e tutto il Nord-Ovest. La perturbazione, che nel sud della Francia, ha provocato almeno sette... (leggo)

Maltempo: in Liguria fine allerta alle 18 dopo piena del Magra - (ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Arpal conferma la chiusura dell'Allerta Gialla in Liguria per piogge diffuse e temporali tra le 15 e le 18 a seconda delle aree e dei bacini indicati ieri. Si mantiene alle ...gazzettadiparma

Perturbazione Nelson in arrivo, il Meteorologo Ferrara: «Rischio nubifragi». Dove e quando, le previsioni - Perturbazione Nelson in arrivo sull'Italia. Cattive notizie, soprattutto al Nord, per quanto riguarda le previsioni Meteo dei prossimi giorni fino a Pasqua e Pasquetta. Le regioni ...ilmessaggero

Meteo Liguria, allerta fino al passaggio della piena del Magra - La Spezia, 28 marzo 2024 – Arpal conferma la chiusura dell' allerta gialla in Liguria per piogge diffuse e temporali tra le 15 e le 18 a seconda delle aree e dei bacini indicati ieri. Si mantiene alle ...lanazione