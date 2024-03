Meteo di Pasqua tra pioggia e vento La giornata peggiore? Pasquetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 28 marzo 2024 - Unaancora una volta dal tempo incerto, con piogge sparse e. Non sono proprio previsioni incoraggianti quelle che ci fornisce il Lamma. Lamigliore, anzi primaverile, sarà quella di domani, 29 marzo, con giusto qualche nuvola in mattata e temperature fino a 22-23 gradi nelle zone più interne. Sabato 30 avremo cielo sereno la mattina, “ma dal pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità, con possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco in tutta la parte nord occidentale della regione”. Andrà decisamente meglio al centro sud: insomma, nel senese e in Maremma il tempo sarà migliore rispetto al resto della regione. Lungo la costa però soffieràdi scirocco e il mare si presenterà mosso.a Napoli dove ...