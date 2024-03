Mercato Juve | svelata la clausola di Bremer | la cifra sorprende tutti!

La Juventus avrebbe messo nel mirino diversi giocatori per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione: i nomi sul taccuino . Non si fermano le voci sul prossimo mercato della ... (sportnews.eu)

Pagina 2 | Bremer, la Premier e la clausola che la Juve può disinnescare: come stanno le cose - Il centrale difensivo brasiliano ha rinnovato con il club bianconero fino al 2028 nel dicembre scorso. E non è un mistero l'interesse di alcuni club inglesi per lui ...tuttosport

Antitrust, multa da 3,2 milioni a Mondo Convenienza - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato Iris Mobili, titolare del marchio Mondo Convenienza, per 3,2 milioni di euro. La società avrebbe commesso infrazioni nell’esecuzione del ...milanofinanza

Mercato Milan, un giovane dalla Ligue 1 tra gli obiettivi per il centrocampo - Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un nome nuovo per il calcioMercato del Milan per quanto riguarda il reparto di centrocampo. I rossoneri, negli ultimi giorni, sarebbero infatti piombati s ...momentidicalcio