(Di giovedì 28 marzo 2024) La premier non fa passi indietro: "Costringere Putin a trattare. Un problema se facciamo propaganda anche noi come i russi"

Secondo Carlo Nordio servirebbe una commissione parlamentare d’inchiesta sul caso degli Accessi abusivi alle banche dati . Giorgia Meloni , però, non la pensa come il suo guardasigilli. “Oggi sta ... (ilfattoquotidiano)

Sulla "proposta avanzata dalla Francia circa il possibile intervento diretto ", "ribadisco anche in questa Aula che la nostra posizione non è favorevole a questa ipotesi foriera di un'escalation ... (gazzettadelsud)

Meloni stoppa Macron. "No alle pose muscolari" - La Meloni non ha «condiviso le parole» del presidente francese, «l'ho detto anche a lui». E questo non significa «che non si debba fare ciò che è giusto fare», tuttavia «occorre stare accorti a come ...ilgiornale

La mozione di sfiducia a Santanchè preoccupa la maggioranza, quella su Salvini no - La vicenda Visibilia e la richiesta di dimissioni calendarizzata in Parlamento per la Santanchè può essere una spina nel fianco per la campagna sulle europee. Come le differenze tra Matteo Salvini e G ...rainews

L'Ue stoppa l'Italia sui balneari: "Valutazione spiagge disponibili sia reale e obiettiva" - La risposta del commissario europeo Breton a un'interrogazione della deputata verde D'Amato. Sullo sfondo la questione della "scarsità della risorsa" di cui Roma nega l'esistenza ...europa.today