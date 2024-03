Meloni pranza con militari in Libano | fra selfie e calciobalilla

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo il discorso ufficiale e il pranzo in mensa con i, anche una partita a: durante la sua visita inla premier Giorgiaha trascorso così alcune ore alla base di Shamaa, nel sud del Paese, con i contingenti italiani della missione Onu Unifil e di quella bilaterale Mibil. La presidente del Consiglio ha ricevuto un mazzo di rose dai, con i quali ha posato per una serie di, inclusi quelli con tre soldatesse e quello con lo staff della cucina dell'Esercito. A ridosso di Pasqua non poteva mancare un uovo di cioccolato, incartato con i colori della bandiera italiana, cheha rotto con un pugno.

