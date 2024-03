Mef | Superbonus salvo in crateri sisma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 21.46 Nel decretoresteranno la cessione di credito e lo sconto in fattura per i comuni del cratere dei terremoti del 2009 e 2016 in centro Italia E' quanto assicura il sottosegretario del Mef Lucia Albano, che ha la delega per la ricostruzione. L'annuncio arriva dopo 2 giorni di polemiche e la rivolta di sindaci e governatori - anche di centrodestra che avevano parlato di un "colpo mortale" alla ricostruzione e alla ripartenza dei territori terremotati.