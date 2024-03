Md | a Gricignano d’Aversa un murale di metri quadri per celebrare i primi 30 anni del gruppo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) D festeggia i suoitrent’con ungrande 1000quadri su una parete esterna della sua sede storica a. Un’opera d’arte imponente, firmata dall’artista partenopeo Alessandro Ciambrone, che racconta per immagini il “viaggio” dell’azienda campana, partita nel 1994 dal Sud Italia e approdata, negli, nelle principali città italiane. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del Sindaco di, Dott. Vincenzo Sant’Agata e del cavalier Patrizio Podini, fondatore di Md Spa, che spiega: “Ho voluto far realizzare un’opera che celebrasse non solo l’importante compleanno di MD, ma anche la bellezza del patrimonio culturale italiano. Un’opera che sintetizzasse visivamente il viaggio ...