Max Giusti al Padel Palace | «Un progetto nato da un gruppo di amici»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quando entriamo al, Max– che della struttura è uno dei soci – è già impegin un doppio sul campo. Una passione, quella per il, che lo accompagna da tempo. “Fino a un paio di anni fa, per giocare anon si trovava un campo in città e dove uscire da Milano… Ho fatto partite alle 11 di sera, d’estate tra le zanzare della bassa e ne ho pure mangiata più di qualcuna”. “Finalmente siamo riusciti a creare questo posto – prosegue – che ècome un’avventura di und’in cui io ho messo il know how avendo un circolo di tennis ea Roma. Sono quello che ha portato, diciamo, le basi per iniziare ma devo dire che c’è anche una fortissima parte milanese. A partire da Junior ...