Matteo Trentin | “Alla Tudor ho trovato aria nuova Sarò pronto per le Olimpiadi | contro questi giovani me la cavo ancora…”

(Di giovedì 28 marzo 2024)è l’ uomo di punta per le Classiche della svizzeraPro Cycling Team: “La Gand è stata una corsa dura come sempre, non si cambia mai, anzi è un ciclismo che va sempre più veloce. Non avevo la gamba di venerdìE3, in cui stavo sicuramente meglio ed ero meno brillante in corsa probabilmente anche a causa di alcuni problemiscarpa che ho avuto venerdì che mi hanno provocato qualche fastidio avendo pedalato storto“. Quest’anno per te è cominciata unaavventura. Come ti trovi in squadra? “Direi molto bene, è una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere. Sono felice della scelta che ho fatto, è un bell’ambiente e mi trovo bene con tutti, dallo staff ai corridori”....