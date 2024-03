Mario Sechi | l' indietro tutta della nave Agnelli

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Per sapere, per capire cosa fa e cosa pensa John Elkann bisogna osservare le mosse di Exor, la holding di partecipazioni degli eredifamiglia. Fortunati tre volte: prima i governi hanno concesso alla Fiat di essere l'unico costruttore di auto del Paese; poi le banche hanno salvato la società dal fallimento; infine quel genio di Sergio Marchionne li ha fatti diventare ricchissimi. E ora? L'Italia sembra un peso. Non è un'indagine difficile, le impronte digitali sono ovunque. Il terreno è costellato da segnali minimi di massima evidenza, ecco un esempio: il 4 marzo scorso Exor è salita al 10,1% del capitale e ha fatto ingresso nel consiglio d'amministrazione di Clarivate, una società quotata alla borsa di New York che raccoglie e elabora i dati di ricerche e studi scientifici, una rete di intelligence sulla salute che incrocia dati ...