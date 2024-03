Mare Fuori | Maria Esposito ha un flirt con un famosissimo cantante di Sanremo 2024? Lo scoop

(Di giovedì 28 marzo 2024) Durante una delle consuete trasmissioni di Rtl 102.5, Gabriele Parpiglia ha lanciato unoche non è di certo passato inosservato, ovvero quello relativo al fatto che– amatissima attrice di– avrebbe uncon il cantate napoletano Geolier. Ecco le parole di Parpiglia a riguardo: La notizia di questa: Geolier nel suo video clip ha avuto come protagonisti Artem e, ovvero Rosa Ricci. Pare, anzi leva il pare, che è scoccato l’amore tra Geolier e. La notizia è questa. I due sono attentissimi e infatti non saranno felici di questa notizia. ? Partiamo subito con glidi @Parpiglia: c’è del tenero tra #Geolier e ...

