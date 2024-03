Malagò sul caso Acerbi-Juan Jesus | “Non ho mai commentato una sentenza”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Un’istituzione non può essere né guelfa né ghibellina“. Con queste parole il presidente del Coni Giovanniha risposto a una domanda sul. “Un’opinione privata ci può essere, però pubblica… cosa c’è di più sbagliato di un dirigente che entra nel merito di una?” ha affermatoa Perugia a margine della firma del protocollo d’intesa contro i reati sessuali nello sport, tra uffici requirenti umbri, Coni e procura generale dello sport. “In questi anni – ha aggiunto – mi è successo tante tante volte. Anche per il collegio di garanzia o per le situazioni legate al doping. Decisioni che nella mia testa o nel mio cuore non condividevo ma non ho maiunase no qui salta tutto. Poi è comprensibile che ci ...