Maimone ucciso sul lungomare di Napoli | gestore dello chalet incriminato durante l’udienza

«Sarai sempre con noi» è il messaggio che campeggia su un grande striscione che apre il corteo. Sono in centinaia in strada: amici, familiari, conoscenti, Pianura - dove era nato e... (ilmattino)

Intimidazioni via social nei confronti di uno dei testimoni del processo in corso a Napoli sull'omicidio di Francesco Pio Maimone , l'aspirante pizzaiolo 18enne assassinato senza motivo, la... (ilmattino)

Francesco Pio ucciso a Mergellina, colpo di scena: gestore chalet incriminato durante l'udienza - «Non ricordo di aver detto questo. Riconosco le persone in foto, avevano preso una birra ma non hanno partecipato alla lite. Alcuni erano clienti assidui, però io non so chi ...ilmattino

Omicidio Francesco Pio Maimone, incriminato testimone: ha cambiato versione al processo - È stato incriminato per falsa testimonianza il titolare di uno degli chalet di Mergellina, ascoltato nel processo per l'omicidio di Francesco Pio Maimone ...fanpage

Pizzaiolo ucciso: titolare di uno chalet incriminato durante l'udienza - Processo per l’omicidio di Francesco Pio Maimone: il commerciante accusato di falsa testimonianza ...napoli.repubblica