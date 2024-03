Magistrati bergamaschi divisi sui test psico-attitudinali | “Da chiarire le modalità”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il via libera del Governo aiper l’accesso alla professione deiha suscitato malumori tra gli stessi pm. Dal 2026 i futurisaranno sottoposti a esami che valuteranno la loro personalità. Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei ministri ha subìto diverse modifiche, che però non mitigano le proe dell’Associazione Nazionale: sarà il Consiglio superiore a nominare i docenti universitari in materielogiche che – su indicazione Consiglio universitario nazionale, organo indipendente dell’università – faranno parte della commissione giudicante. Il colloquioattitudinale si svolgerà durante la prova orale del concorso, ma già dopo quella scritta il candidato ...