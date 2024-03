Mafia al Nord | l’assessore di Desenzano contro Maurisa Laurito | “Camorra? Forse scherza | qui solo microcriminalità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Non èun problema di Napoli, è un problema italiano. Oggi è ache risiede lapiù importante”. A parlare – intervista da Peter Gomez nel corso de La Confessione, in onda su Rai 3 – è. Parole che però hanno sollevato un polverone e a polemizzare è proprio l’amministrazione comunale didel Garda, in provincia di Brescia. Percomunale alla sicurezza Pietro Avanzi quella frase è inaccettabile: “Spero che la signorasse, non conosce la nostra realtà“, dichiara a Bresciaoggi l’esponente di Fratelli d’Italia. “Amministroda 7 anni – ha aggiunto– e non ho mai avuto sensazioni tangibili della presenza di ...