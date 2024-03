“Ma è incredibile” Per Garibaldi ritorno ‘choc’ in Calabria dopo il Grande Fratello

(Di giovedì 28 marzo 2024) Finito il, ancheè ritornato alla sua vita di tutti i giorni non essendoci ovviamente nemmeno più ospitate nello studio del reality. Recentemente è stato a Verissimo, poi si è vociferato che fosse stato beccato in aeroporto a Linate assieme a Beatrice e qui si sarebbero baciati. Segnalazione che però non ha trovato alcun tipo di riscontro. Dunque,ilè anche tornato nella sua terra di origine e mai però si sarebbe aspettato una reazione del genere da parte della sua gente. Giuseppe si è fatto apprezzare moltissimo e, nonostante a causa di qualche suo calcolo errato non è riuscito a qualificarsi alla finale, per molti il suo è stato comunque un percorso molto interessante. Leggi anche: “Noi, in aeroporto…”. ...

Scommesse , 4 partite per 46mila euro di vincita: in Campania un ragazzo trentenne ha centrato un colpo davvero clamoroso. Ecco i dettagli della giocata Ci sono delle schedine che, alcune volte, ci ... (ilveggente)

La Yuasa Battery Grottazzolina in visita al Corriere Adriatico: la favola del paese di 3000 abitanti che sogna il derby con la Lube - GROTTAZZOLINA Una visita molto gradita quella di stamattina (28 marzo) nella redazione centrale del Corriere Adriatico di via Berti ad Ancona. A varcare lo storico portone del quotidiano ...corriereadriatico

S'inaugura Sandals Saint Vincent and the Grenadines - Il Sandals Saint Vincent and the Grenadines – con vista sul mare blu cobalto dei Caraibi – apre oggi i battenti e accoglie i suoi primi ospiti per un’esperienza a contatto della natura, ispira [...] ...advtraining

In Arabia Saudita apre un parco a tema Dragon Ball: ecco come sarà - Come sarà il parco a tema Dragon Ball, di cui sappiamo già diversi retroscena che accendono la nostra curiosità.immobiliare